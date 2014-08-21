В Донецке обстреляли микрорайон Гладковка
01:49, 21 августа 2014Политика
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Вечером 20 августа Донецк снова подвергся обстрелу.
В Донецке обстреляли микрорайон Гладковка / соцсети
Как сообщают жители города в соцсетях, под обстрел попал микрорайон Гладковка в Киевском районе Донецка.
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Повреждены частные дома и коттеджи по улицам Челюскинцев и Коцюбинского. Также пострадали многоквартирные дома возле лицея "Эрудит".
О погибших не сообщается..
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