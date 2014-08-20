Семенченко хочет принять участие в освобождении Донецка

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Только что навестил Семена в больнице. Ранения он получил очень серьезные. Сразу несколько осколков. Но говорит только об обстановке на фронте и в батальоне, связной информирует его постоянно о боях в Иловайске", - пишет журналист.

Сам Семенченко обещает вернуться на передовую как только сможет.

Читайте такжеСеменченко наградят орденом Богдана Хмельницкого"Пусть враги не надеются - как только я встану на ноги, я вернусь на передовую. Сегодня каждый наш успешный бой, каждая наша жертва приближает освобождение Донбасса от российских агрессоров и террористов", - цитирует его слова Бутусов.

"Я хочу принять личное участие в освобождении Донецка и других украинских городов. Президент мне позвонил, приказал две недели находиться в покое. Я надеюсь, что удастся сбежать на фронт пораньше. Слава Украине!", - завершил обращение Семенченко.