В Тернополе участников АТО и членов их семей освободили от уплаты за коммуналку

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли сегодня депутаты городского совета по инициативе городского головы Сергея Надала.

В решении сказано, что участники АТО и члены их семей не будут платить за коммунальные услуги с 1 сентября по 31 декабря 2014 года.

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При этом оговаривается, что право на освобождение от оплаты получают участники АТО и члены их семей, которые зарегистрированы в Тернополе (независимо от количества лиц и общей площади жилья), а также члены семей погибших во время участия в АТО по месту регистрации.

Также указано, что к членам семьи участников антитеррористической операции относятся жена (муж), несовершеннолетние дети до 18 лет, а если участники АТО не состояли в браке, то членами их семей считаются родители.