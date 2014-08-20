Процент местных боевиков среди террористов падает - Тымчук

Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"На сегодня, по нашим оценкам, лишь 40-45% боевиков – граждане Украины. Соответственно, остальные – либо наемники из России (в их числе и граждане других государств, прошедшие подготовку на территории РФ), либо военнослужащие РФ", - написал он.

По данным ИС, на фоне массового дезертирства из рядов «ЛНР» и «ДНР» местных боевиков, именно российские кадровые военные занимают место дезертиров.

Читайте такжеНа освобожденных территориях диверсанты обстреливают из автомобилей позиции сил АТОТак, в зоне АТО отмечается рост активности диверсионно-разведывательных групп российского спецназа, которые начали действовать как отдельные подразделения, тогда как раньше диверсанты составляли "костяк" бандформирований, "теряясь" на фоне местных боевиков.

"На сегодняшний день нами зафиксирована деятельность не менее 7 штатных ДРГ российского спецназа", - сообщает Тымчук.

При этом с начала недели отмечается снижение активности диверсионных групп террористов на освобожденных территориях.

"Мы объясняем это тремя факторами: катастрофической нехваткой ресурсов у боевиков в районах активных боевых действий в зоне АТО (что не позволяет им активно проводить рейдовые мероприятия силами диверсионных групп), отсутствием поддержки среди местного населения, и достаточно эффективными действиями СБУ и МВД в освобожденных районах", - считает Тымчук.