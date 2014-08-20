Террористы обстреляли Макеевку, есть погибшие - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В Макеевке Донецкой области террористы обстреляли жилые районы и промышленные объекты, есть жертвы среди мирного населения», - сказал Лысенко.

Кроме этого, по его словам, в селе Нижняя Крынка Макеевского горсовета в результате боевых действий обесточена шахта «Ясиневка-Глубокая», что привело к ее затоплению.

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