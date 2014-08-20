Адвокаты не рекомендуют сестре летчицы Савченко ехать в Россию

Об этом Вера Савченко рассказала в эфире "5 канала", пишет Gazeta.ua.

"Адвокаты не дают добро, чтобы я поехала на свидание, чтобы не усложнять ситуацию Нади. Хорошо, если меня просто депортируют, а если будут допрашивать в качестве свидетеля?", - сказала она.

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Она рассказала, что несколько месяцев назад уже была в аэропорту на пути в Москву.

"Меня развернули и консул, и с пограничной службы, и адвокаты, они просили не лететь", - рассказала она.

Вера отметила, что без разрешения адвокатов не будет предпринимать таких шагов. Вместе с тем, не ехать сестре советует и сама Надежда.