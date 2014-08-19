Порошенко поблагодарил Лукашенко за организацию встречи с Путиным

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Президент Украины поблагодарил президента Беларуси за возможность проведения 26 августа в Минске встречи высокого уровня в формате Украина - Европейский Союз - "Евразийская тройка".

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Кроме того, президенты обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и урегулирования чрезвычайной ситуации на украинском Донбассе.