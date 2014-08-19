В Донецке группа боевиков попала под обстрел своих же снайперов
21:21, 19 августа 2014Политика
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В Донецке сегодня была зафиксирована деятельность мобильной минометной группы боевиков, которая обстреливала жилые кварталы, перемещаясь по городу.
REUTERS
Об этом сообщает «Информационное Сопротивление».
По неизвестным причинам ее обстреляла группа снайперов террористов, уничтожив значительную часть группы.
Также сообщается, что активные боевые действия идут в районах н.п. Ясиноватая, Донецк, Луганск, Горловка, Алчевск.
Допис by Dmitry Tymchuk.
"Вторые сутки террористы при поддержке танков атакуют позиции сил АТО в районе Саур-Могилы. На данный момент все атаки боевиков были отбиты с помощью артиллерии. Со стороны России из РСЗО БМ-21 «Град» были обстреляны позиции сил АТО в районе н.п.Лужки (Донецкая обл.)", - сообщает «Информационное Сопротивление».
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