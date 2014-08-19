В АП прогнозируют, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет ратифицировано до конца сентября

Заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый заявляет, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет ратифицировано до конца сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

«С началом избирательной кампании опять встал вопрос сроков ратификации. Никто переносить ратификацию не будет», - сказал Чалый.

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«В сентябре месяце, до конца сентября однозначно это соглашение будет ратифицировано», - заметил он.

В то же время, по убеждению Чалого, Верховная Рада должна включиться в работу по подготовке инструментов реализации соглашения, в частности это Национальная программа имплементации Соглашения об ассоциации. «Сейчас принято решение, что часть этих мероприятий должна быть поддержана в парламенте законом. Такой законопроект разрабатывается и фактически представлен европейским партнерам», - сообщил Чалый и добавил, что народные депутаты должны вносить в него свои предложения.

Таким образом, сказал он, после доработки такого законопроекта совместно с европейскими партнерами в сентябре «можно будет сделать европейский день в парламенте», когда депутаты поддержат ратификацию соглашения и примут закон о Национальной программе.