Меркель в субботу встретится с Порошенко в Киеве
Канцлер Германии Ангела Меркель в соботу 23 августа посетит Украину.
Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря правительства Штеффена Зайберта.
Меркель планирует встретиться с Президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.Читайте такжеМеркель выступает за продолжение санкций против России
На встрече будут обсуждать ситуацию, которая сложилась в Украине, отношения с Россией. Также речь пойдет о конкретных действиях относительно поддержки Украины.
Chllr #Merkel will travel to #Kiev on Saturday for talks with Pres. @poroshenko, PM @Yatsenyuk_AP and local politicians. MT @RegSprecher
- GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 19, 2014
Как сообщал УНИАН, Россия на протяжении нескольких месяцев направляет на территорию Донецкой и Луганской областей боевиков из числа граждан России, а также новейшее российское вооружение, в том числе танки, артиллерию и системы «Град». Кроме этого, с территории России ежедневно обстреливаются позиции сил АТО.
Действия поддерживаемых Россией боевиков привели к жертвам среди мирного населения и большому количеству беженцев.
Эксперты не исключали, что руководство РФ рассматривает возможность прямой агрессии против Украины под видом введения "миротворцев" на Донбасс.
По данным СНБО Украины, по состоянию на 6 августа Россия стянула к границе с Украиной более 20 тыс. военных.
15 августа ряд СМИ сообщили, что колонна из 23 боевых машин, цистерн с топливом и автомобилей сопровождения с российскими номерами пересекла границу с Украиной в районе КПП «Изварино». Эти сообщения сопровождаются соответствующими фотографиями.