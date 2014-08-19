Меркель в субботу встретится с Порошенко в Киеве

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря правительства Штеффена Зайберта.

Меркель планирует встретиться с Президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.Читайте такжеМеркель выступает за продолжение санкций против России

На встрече будут обсуждать ситуацию, которая сложилась в Украине, отношения с Россией. Также речь пойдет о конкретных действиях относительно поддержки Украины.

Как сообщал УНИАН, Россия на протяжении нескольких месяцев направляет на территорию Донецкой и Луганской областей боевиков из числа граждан России, а также новейшее российское вооружение, в том числе танки, артиллерию и системы «Град». Кроме этого, с территории России ежедневно обстреливаются позиции сил АТО.

Действия поддерживаемых Россией боевиков привели к жертвам среди мирного населения и большому количеству беженцев.

Эксперты не исключали, что руководство РФ рассматривает возможность прямой агрессии против Украины под видом введения "миротворцев" на Донбасс.

По данным СНБО Украины, по состоянию на 6 августа Россия стянула к границе с Украиной более 20 тыс. военных.

15 августа ряд СМИ сообщили, что колонна из 23 боевых машин, цистерн с топливом и автомобилей сопровождения с российскими номерами пересекла границу с Украиной в районе КПП «Изварино». Эти сообщения сопровождаются соответствующими фотографиями.