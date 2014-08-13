Ночью "миротворцы" пытались прорваться в Украину - Чалый

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Конкретное наше взаимодействие может происходить только после получения соответствующей информации от Красного Креста, проведение всех процедур согласно международному праву и внутреннему законодательству Украины», - подчеркнул он в эфире «5 канала».

Чалый напомнил, что Украина регулярно оказывает гуманитарную помощь Донбассу. «Глава государства выступил с инициативой о формировании международной гуманитарной помощи для Луганска. Россия со своей стороны выразила желание по оказанию помощи», - добавил он.

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«Есть и другие страны, которые принимают участие в этой международной гуманитарной миссии. Готовятся сейчас грузы, которые из Киева, Харькова, Днепропетровска будут отгружаться колоннами именно для жителей Луганска. Основная часть - это украинская помощь», - сказал заместитель Главы АП.

Комментируя ситуацию вокруг груза, движущегося из России, Чалый в очередной раз подчеркнул, что эта помощь сможет поступить только под эгидой Красного Креста и при условии соблюдения всех норм по ее оформлению. Сейчас Красный Крест получил лишь общую информацию о составе этой помощи, отметил он.

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«Долго тянули спецификации. Красный Крест получил только общую информацию. Среди груза назван 700 тонн воды, 30 тонн соли - много вещей, которые есть в Украине», - сказал заместитель Главы АП.

Валерий Чалый отметил, что Украина не допустит проникновения на свою территорию любое сопровождение груза и повторение «попыток ввода так называемых миротворцев, которые сопровождают так называемый конвой».

Он также сообщил, что сегодня ночью была предупреждена еще одна попытка прорыва «миротворцев» через границу в Харьковской области. Президент оперативно собрал совещание по этому вопросу, провел переговоры на международном уровне, поэтому «ситуацию удалось удержать под контролем».

«Мы готовы к этим вызовам», - заявил Чалый.