Боевики распространяют лживую информацию о потерях сил АТО - Дмитрашковский

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский, комментируя информацию, распространяемую российскими СМИ о якобы многочисленных жертвах среди украинских силовиков и захвате боевиками военной техники.Читайте такжеСилы АТО зачищают от боевиков Ясиноватую и блокируют Иловайск - Тымчук

«Заведомо лживую информацию распространяют боевики для поднятия упавшего духа своих подопечных. Эти сказки придумываются ежедневно о сбитых самолетах, вертолетах, о захвате техники, уничтоженных военных, целых частях, поэтому особого внимания на все эти сообщения обращать не стоит», - заявил он.

Пресс-офицер добавил: «Ничего не скрывалось, обо всех потерях сообщалось, все это можно легко перепроверить, во всех сводках пресс-центра АТО вся информация есть».