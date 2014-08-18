Горсовет Сум будет дежурить круглосуточно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, о таком решении во время аппаратного совещания сообщил сегодня городской голова Сум Александр Лысенко.

«Мы видим с вами, что сейчас у нас очень непонятная ситуация, то «минируют» военкоматы, то вокзал. Есть провокаторы, которые звонят. Поэтому, начиная с завтрашнего дня, городской совет будет вести круглосуточное дежурство», - отметил мэр.

По словам Лысенко, дежурить будут все, начиная с мэра и его заместителей, и заканчивая руководителями департаментов и управлений.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД Украины в Сумской области, в Сумской области в эти выходные в милицию поступило несколько сообщений о якобы заложенной взрывчатке в военкоматах и на железнодорожном вокзале.

Читайте такжеВ Сумах запретили устраивать фейерверки: сэкономленные средства предлагают передать армииТак в субботу, 16 августа, пытались «взорвать» железнодорожный вокзал в г. Сумы, а в воскресенье, 17 августа - Сумской городской, Лебединский районный и областной военкоматы.

Согласно сообщению, на место событий выезжали бригады правоохранителей, каждую из которых возглавлял представитель областного аппарата милиции, кроме того, работали представители прокуратуры и Службы безопасности Украины.

«Хотим успокоить граждан: тщательные проверки никаких взрывоопасных предметов не нашли - все анонимные сообщения оказались глупой бессмысленной шуткой. В мирное время подобные «выходки» вызывают большой резонанс, а при нынешней напряженной общественно-политической ситуации подобные шутки могут повлечь серьезные последствия. Абоненты, которые сообщали о заложенных взрывных устройствах, очень хорошо понимали последствия таких «шуток» для себя, поэтому предусмотрительно не представились, а после короткого сообщения бросали трубку», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Сумах депутатов горсовета проверят на наличие у них гражданства РФМилиция напоминает, что за ложное сообщение о взрыве предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн, полугодового ареста или ограничения свободы на срок до пяти лет.

«По всем ложным сообщениям о заложенной взрывчатке правоохранители открыли уголовные производства, найти «шутников» - лишь дело времени», - отметил начальник Сумского городского отдела милиции Сергей Лукьяненко.