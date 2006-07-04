Украина не собирается дарить России свою часть активов бывшего СССР

Процесс урегулирования вопроса правопреемственности относительно внешнего долга и активов бывшего СССР между Украиной и РФ не завершен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Василий ФИЛИПЧУК, комментируя заявление министра финансов России относительно перспектив долгосрочного погашения долга бывшего СССР перед Парижским клубом кредиторов.

Он напомнил, что, согласно договору о правопреемственности относительно внешнего государственного долга и активов союз СССР от 1991 года, доля Украины в общей сумме долга и активов бывшего СССР составляет 16,37%.

В то же время В.ФИЛИПЧУК отметил, что данные относительно структуры долга и активов бывшего СССР, которые содержатся в этом договоре, являются расчетными и предварительными. По словам В.ФИЛИПЧУКА, совместная работа по выявлению, оценке и распределению долгов так и не была завершена. В частности, в составе активов не учтены объемы резервного валютного фонда и алмазного фонда, инвестиции СССР за границей, в том числе капитал советских зарубежных банков, остатки на депозитных счетах в заграничных банках.

Он также отметил, что соответствующих данных нет и в соглашении о «нулевом варианте” от 1994 года, которое до сих пор не вступило в силу. В.ФИЛИПЧУК отметил, что, несмотря на неоднократные обращения Украины, российская сторона продолжает медлить с предоставлением такой информации, что делает невозможным рассмотрение Верховной Радой Украины вопроса о ратификации этого соглашения, поскольку парламент должен четко осознавать, от каких активов может отказаться Украина в счет уплаты Россией соответствующей части долга бывшего СССР.

В связи с этим В.ФИЛИПЧУК отметил, что, в соответствии с соглашением между правительством Украины и Парижским клубом кредиторов от 1993 года, 18 стран-кредиторов бывшего СССР признали отсутствие претензий к Украине относительно уплаты ею долга бывшего СССР на момент окончательного урегулирования этого вопроса между Украиной и Россией.

Таким образом, отметил В.ФИЛИПЧУК, погашение РФ внешнего долга бывшего СССР не снимет необходимости поиска взаимоприемлемого варианта урегулирования проблемы правопреемственности. Добровольная выплата долга Россией не будет создавать правового основания для признания единоличного права этого государства на заграничные объекты недвижимости бывшего СССР, а только будет учтена в рамках двустороннего переговорного процесса.

По словам В.ФИЛИПЧУКА, вышеупомянутая недвижимость должна быть перерегистрирована на страны-правопреемники – Украину и РФ на основе соответствующих договоренностей.

Он отметил, что в связи с этим Украина неоднократно предлагала России провести переговоры по всему комплексу вопросов правопреемства. Он выразил сожаление, что предложения Украины относительно продолжения двусторонних консультаций или обращения к международным согласительным процедурам, как это предусмотрено договором 1991 года, не находят поддержки у российской стороны.

РФ продолжает медлить с началом работы по сверке и распределению алмазного фонда бывшего СССР, несмотря на наличие договоренности относительно необходимости заключения отдельного соглашения по этому вопросу, сказал В.ФИЛИПЧУК.

Относительно возможных намерений российской стороны урегулировать вопрос правопреемственности относительно долгов и активов бывшего СССР в судебном порядке В.ФИЛИПЧУК отметил, что, в соответствии с условиями выше упомянутого договора от 1991 года, любая из его сторон, в том числе Россия, может обратиться в международные судебные инстанции с соответствующим иском. «Хотя достижение урегулирования путем переговоров остается для Украины приоритетным, тем не менее, передача спора на рассмотрение международного суда относится к цивилизованным средствам решения противоречий между государствами и, соответственно, будет приветствоваться украинской стороной», - сказал он.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины неоднократно призывало Россию возобновить переговоры относительно активов и пассивов бывшей собственности Советского Союза.

6 апреля с.г. официальный представитель МИД РФ Михаил КАМИНИН заявил, что Россия не намерена вести с Украиной переговоры по вопросам долгов и активов бывшего СССР.

Кроме того, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН 12 апреля 2006 года заявил, что Россия не намерена пересматривать вопрос о разделе пассивов и активов бывшего СССР.