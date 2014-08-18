В штабе АТО предполагают, что позиции силовиков в Новокатериновке могли обстрелять из РСЗО "Ураган"

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"Сегодня ночью были обстреляны позиции сил АТО в районе населенного пункта Новоктериновка. Обстрел происходил вероятно из установок 9П 140 «Ураган»", - говорится в сообщении.

Подобное мощное оружие было применено впервые, подчеркивают в штабе.