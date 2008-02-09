Прикарпатье предлагает свои природные чудеса на конкурс ”Семь чудес”

Ивано-Франковская область направила в оргкомитет Всеукраинской просветительской акции “Семь природных чудес Украины” подробные сведения о трех объектах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковского областного совета, в частности, Прикарпатье предлагает включить в “Семь природных чудес Украины” комплексный памятник природы общегосударственного значения “Скалы Довбуша” (село Бубнище Болеховского горсовета), Старунский грязевый вулкан (село Старуня Богородчанского района) и Днестровский каньон (территория Тисменицкого, Тлумачского и Городенковского районов).

Справка УНИАН. Геологический памятник природы “Скалы Довбуша” - природная крепость периода X века - находится на высоте 668 м над уровнем моря. Это скалистые выступления песчаников высотой до 80 м, образовавшиеся более 70 млн. лет назад на дне моря. Каменный лабиринт шириной 200 м тянется с востока на запад почти на 1 км, над ним – буковый и еловый леса. В X-XII вв. до н.э здесь существовало языческое святилище – палеообсерватория. По преданию, в XVII-XVIII веках здесь стояли лагерем опрышки, которые использовали пещеры в качестве убежища.

Старунский грязевый вулкан – геологический памятник природы - уникален не только в Карпатском регионе, но и в мире. Впервые вулкан проявил себя в 1977 году после землетрясения в горах Вранча в Румынии. Тогда на конусообразном холме диаметром до 50 м появились первые кратеры, из которых выплескивались грязи и газ. С тех пор вулкан “дышит” через десятки менее активных мини-кратеров. Имеются на территории Старунского вулкана озокерит, горячие грязи, вода высокой минерализации имеет ценные лечебные свойства. По мнению ученых, Старунский вулкан – это геологический музей, природная лаборатория процессов современного минералообразования.

Днестровский каньон охватывает территории Тисменицкого, Тлумачского, Городенковского районов. Река Днестр берет начало в Бескидах у подножия горы Розлуч на высоте 750 м (ее общая длина 1362 км, площадь водозабора –72,1 тыс. кв. км) и течет по каньонообразной долине, образовывая фантастические извилины. Днестр имеет 386 притоков.

Государственная служба по вопросам туризма и курортов и Комитет ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма приняли решение о проведении Всеукраинской акции „Семь природных чудес Украины“.

Акция, в соответствии с концепцией, будет проходить в несколько этапов. До конца февраля будет объявлено 100 претендентов на звание 7 природных чудес Украины. До 7 июля экспертами будет определен и представлен 21 объект, претендующий на победу, а 21 августа, ко Дню Независимости, после проведения Интернет-голосования и экспертной оценки, будут объявлены 7 природных чудес, ставших победителями акции.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом объявил 2008 год Годом туризма и курортов, что предусматривает создание надлежащих условий для развития сферы туризма и деятельности курортов, первоочередного стимулирования въездного и внутреннего туризма, развитие современной туристической инфраструктуры.