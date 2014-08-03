В Харькове на территории Бронетанкового завода произошел взрыв - источник

Как сообщило корреспонденту УНИАН информированный источник, инцидент произошел сегодня, 3 августа, около часа ночи.

В общежитии, расположенном на территории предприятия, на подоконнике 2-го этажа взорвался неизвестный предмет.

В результате взрыва выбиты окна на этаже.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Сейчас на месте инцидента работают следственно-оперативная группа, эксперты.

Источник не исключил, что здание было обстреляно извне.