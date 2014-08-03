В Харькове на территории Бронетанкового завода произошел взрыв - источник
12:07, 03 августа 2014Политика
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В Харькове на территории Бронетанкового завода, который занимается ремонтом техники для Вооруженных Сил Украины и спасателей, произошел взрыв.
В Харькове на территории Бронетанкового завода произошел взрыв - источников / Фото: УНИАН
Как сообщило корреспонденту УНИАН информированный источник, инцидент произошел сегодня, 3 августа, около часа ночи.
В общежитии, расположенном на территории предприятия, на подоконнике 2-го этажа взорвался неизвестный предмет.
В результате взрыва выбиты окна на этаже.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Сейчас на месте инцидента работают следственно-оперативная группа, эксперты.
Источник не исключил, что здание было обстреляно извне.
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