Комитет ВР предлагает прекратить полномочия трех депутатов от БЮТ

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента будет рекомендовать парламенту досрочно прекратить полномочия ряда народных депутатов.

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении аппарата ВР.

В частности, во исполнение поручения председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА комитет рассмотрел на заседании заявления народных депутатов от БЮТ Михаила ПОЖИВАНОВА, Алексея ЗАРУДНОГО и Петра КРАВЧУКА о сложении ими депутатских полномочий.

Члены комитета приняли решение внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующие проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, М.ПОЖИВАНОВ был назначен на должность руководителя Госкомрезерва 29 декабря 2007 года. В тот же день А.ЗАРУДНЫЙ был назначен председателем правления Пенсионного фонда Украины, а П.КРАВЧУК 9 января 2008 года возглавил Государственную службу автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).