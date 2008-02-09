Комитет ВР предлагает прекратить полномочия трех депутатов от БЮТ
Об этом сообщило информационное управление
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента будет рекомендовать парламенту досрочно прекратить полномочия ряда народных депутатов.
Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении аппарата ВР.
В частности, во исполнение поручения председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА комитет рассмотрел на заседании заявления народных депутатов от БЮТ Михаила ПОЖИВАНОВА, Алексея ЗАРУДНОГО и Петра КРАВЧУКА о сложении ими депутатских полномочий.
Члены комитета приняли решение внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующие проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов.
Как сообщал УНИАН, М.ПОЖИВАНОВ был назначен на должность руководителя Госкомрезерва 29 декабря 2007 года. В тот же день А.ЗАРУДНЫЙ был назначен председателем правления Пенсионного фонда Украины, а П.КРАВЧУК 9 января 2008 года возглавил Государственную службу автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).