Спецназ освободил из плена офицера УГО
13:33, 16 августа 2014Политика
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Группа спецназовцев Управления государственной охраны Украины провела специальную операцию по освобождению из плена офицера УГО.
REUTERS
Об этом сообщили УНИАН в Управлении государственной охраны Украины.
Как отметили в УГО, офицер Управления государственной охраны Украины во время выполнения своих служебных заданий в зоне проведения Антитеррористической операции попал в плен к террористам 8 июля. В УГО заметили, что военнослужащий был ранен.
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Спецназ УГО провел специальную операцию, и освободил из плена своего побратима.
«Теперь офицера Управления государственной охраны Украины перевезли в Киев, где он будет проходить лечение в госпитале. Вместе с ним эвакуирована его семья», - отмечается в сообщении.
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