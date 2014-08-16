Спецназ освободил из плена офицера УГО

Об этом сообщили УНИАН в Управлении государственной охраны Украины.

Как отметили в УГО, офицер Управления государственной охраны Украины во время выполнения своих служебных заданий в зоне проведения Антитеррористической операции попал в плен к террористам 8 июля. В УГО заметили, что военнослужащий был ранен.

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Спецназ УГО провел специальную операцию, и освободил из плена своего побратима.

«Теперь офицера Управления государственной охраны Украины перевезли в Киев, где он будет проходить лечение в госпитале. Вместе с ним эвакуирована его семья», - отмечается в сообщении.