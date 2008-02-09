Глава ”Нафтогаза” опровергает заявления Газпрома, Бойко и Фирташа

Украина не перебирает российский газ, заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

«Когда говорят, что мы перебираем российский газ, то это не так. …На сегодня суточная норма поставок газа в Украину составляет 156 млн. кубометров. Если эту норму умножить на количество дней в январе (с учетом температурного графика), то получим 4,9 млрд. кубометров - это тот объем газа, который должен прийти в Украину. По предварительным данным, мы взяли за январь 4,7 млрд. кубометров. То есть, в пределах оговоренных 55 млрд. кубометров среднеазиатского газа для Украины», - сказал он.

По мнению О.ДУБИНЫ, российская сторона «всеми силами пытается загнать «Нафтогаз» и Украину в угол». Он также сообщил, что у него есть полное взаимопонимание с Президентом Украины относительно дальнейшего продвижения на переговорах с «Газпромом».

Председатель правления «Нафтогаза» также опроверг заявления экс-главы Министерства топлива и энергетики Юрия БОЙКО и аналогичные заявления совладельца «РосУкрЭнерго» Дмитрия ФИРТАША о том, что с ноября и по сей день «Нафтогаз Украины» использует незаконтрактованный импортный газ.

Кроме того, по его словам, претензий о недопоставках российского экспортного газа в ноябре 2007 года - феврале этого года быть не может. «В ноябре 2007-го «Газпром» заявил о транзите в Европу 9,66 млрд. кубометров газа. НАК «Нафтогаз» транспортировала 10,44 млрд. Декабрь: заявлено на транзит 9,98 млрд. кубометров, транспортировано 11,73 млрд. Январь: заявлено 9,72 млрд. кубометров, прокачано 10,55 млрд. Претензий быть не может», - сказал О.ДУБИНА, добавив, что было протранспортированно на 3 млрд. кубометров газа больше заявленного «Газпромом».

Как сообщал УНИАН, 7 февраля ОАО "Газпром" заявило, что может с 11 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля в Украине "осело" 1,5 млрд. кубометров российского газа.

8 февраля в офисе "Газпрома" состоялись переговоры при участии первого заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО. После встречи официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что холдинг в случае неурегулирования ситуации вокруг задолженности за российский газ может прекратить его поставки Украине в 10.00 мск вторника, 12 февраля.