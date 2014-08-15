В лесополосе под Славянском бойцы Нацгвардии нашли арсенал террористов - СНБО

22:56, 15 августа 2014
Политика
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Сегодня во время оперативной отработки территории, прилегающей к Славянску, в лесополосе военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили закладки с боеприпасами террористов.

Фото: УНІАН


Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, были изъяты выстрелы к РПГ, 20 ручных гранат, боеприпасы к стрелковому оружию.

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На месте продолжается работа экспертов с целью дальнейшего обследования местности.

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