В лесополосе под Славянском бойцы Нацгвардии нашли арсенал террористов - СНБО



Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, были изъяты выстрелы к РПГ, 20 ручных гранат, боеприпасы к стрелковому оружию.

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На месте продолжается работа экспертов с целью дальнейшего обследования местности.