СМИ: В Донецк со стороны Макеевки зашли 5 САУ "Гвоздика" (фото)

17:02, 15 августа 2014
Политика
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В сети появились фотографии тяжелой артиллерии, которая зашла в Донецк. 

62.ua

В Донецк из Макеевки вошли 5 САУ «Гвоздика» в сопровождении зенитки. Об этом сообщает сайт 62.ua

Очевидцы сделали фото, как в Донецк со стороны Макеевки двигаются самоходные артиллерийские установки.

62.ua


В то же время, другое издание "Сегодня" отмечает, что военная техника боевиков - пять самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и несколько машин сопровождения - были замечены на проспекте Ильича.

ostro.org

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