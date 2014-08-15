СМИ: В Донецк со стороны Макеевки зашли 5 САУ "Гвоздика" (фото)
17:02, 15 августа 2014Политика
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В сети появились фотографии тяжелой артиллерии, которая зашла в Донецк.
Фото очевидцев / 62.ua
В Донецк из Макеевки вошли 5 САУ «Гвоздика» в сопровождении зенитки. Об этом сообщает сайт 62.ua.
Очевидцы сделали фото, как в Донецк со стороны Макеевки двигаются самоходные артиллерийские установки.
Фото очевидцев / 62.ua
В то же время, другое издание "Сегодня" отмечает, что военная техника боевиков - пять самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и несколько машин сопровождения - были замечены на проспекте Ильича.
segodnya.ua
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