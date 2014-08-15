СМИ: В Донецк со стороны Макеевки зашли 5 САУ "Гвоздика" (фото)

В Донецк из Макеевки вошли 5 САУ «Гвоздика» в сопровождении зенитки. Об этом сообщает сайт 62.ua.

Очевидцы сделали фото, как в Донецк со стороны Макеевки двигаются самоходные артиллерийские установки.



В то же время, другое издание "Сегодня" отмечает, что военная техника боевиков - пять самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и несколько машин сопровождения - были замечены на проспекте Ильича.