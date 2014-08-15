Австралия поможет Украине восстановить Донбасс

Об этом заявил премьер-министр Австралии Тони Эбботт в ходе телефонного разговора с президентом петром Порошенко.

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Также премьер Австралии выразил надежду, что Украина в ближайшее время восстановит мир и стабильность в регионе, после чего Австралия намерена вернуть свою миссию, чтобы завершить поисковые работы и расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing-777, в результате которого погибли 38 граждан Австралии. Тони Эбботт поблагодарил Украину и лично президента за помощь, предоставленную в ходе расследования этой катастрофы. Он подчеркнул, что в Австралии очень переживают из-за событий в Украине и осознают, что события на Донбассе – не внутренний, а внешне спровоцированный конфликт. "Мы восхищаемся тем, с какой порядочностью и человечностью вы отнеслись к решению этой трагедии", - заявил австралийский премьер.

В свою очередь Петр Порошенко предложил углубить всесторонние контакты между странами и открыть посольство Австралии в Украине. Тони Эбботт поддержал эту инициативу и сообщил, что посольство Австралии в Украине будет открыто в ближайшее время. Президент поблагодарил Австралию за понимание и отметил эффективное сотрудничество во время расследования причин авиакатастрофы со специальным уполномоченным премьер-министра Австралии Алланом Грантом Хьюстоном. "Эти чрезвычайно трагические события сделали более близкими наши страны", - сказал президент, добавив, что считает своей личной задачей привлечь к ответственности тех, кто виновен в гибели 298 человек.

Австралийский премьер пригласил президента в ближайшее время посетить с визитом его страну. Порошенко с благодарностью принял приглашение, отметив, что сделает это после стабилизации ситуации в государстве.