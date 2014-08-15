Силы АТО начинают освобождение Луганска и Донецка от террористов
14:25, 15 августа 2014Политика
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Силы АТО завершили подготовку, и начинают операцию по освобождению Луганска и Донецка от террористов.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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"Что касается времени завершения АТО. Была проведена подготовка к освобождению этих городов. Скажу, что это займет не день-два. Были разработаны планы - планы окружения и противодействия поставкам боевиков и вооружения. Операция началась. Мы будем информировать о ее положительных последствиях", - отметил Андрей Лысенко.
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