В Старобельске продолжается разгрузка украинской гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Автомобили с помощью, которые отправились из Киева, ожидают на месте назначения сегодня около 10.00, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

После завершения разгрузки весь товар пройдет тщательный осмотр представителями Международного Комитета Красного Креста, после чего будет рассортирован по группам и распределен среди гражданского населения Донецкой и Луганской областей.Читайте такжеВ Луганскую область прибыла гуманитарная помощь от правительства

В перечень товаров первой необходимости, которые были отправлены на Донбасс, входят продукты питания (овощи, крупы, сахар, мука, подсолнечное масло, консервы, мед, чай), вода, медикаменты, средства гигиены, товары для детей и др.

Как известно, по поручению правительства 14 августа из трех городов Украины – Киева, Днепропетровска и Харькова – был отправлен 71 грузовик с почти 800 тоннами помощи для жителей Луганщины и Донетчины. Координировал доставку грузу к месту назначения председатель ГСЧС Украины Сергей Бочковский.

13 августа правительство приняло распоряжение, в соответствии с которым на приобретение товаров первой необходимости для населения, которое находится на подконтрольных террористам территориях в Донецкой и Луганской областях, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям из резервного фонда госбюджета выделено дополнительно 10 млн. грн.