Bloomberg: Военные учения, которые российская армия проводит в Азии, вызвали гнев японских властей

В статье, которая называется «Военные учения, которые российская армия проводит в Азии, вызвали гнев японских властей», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Пол Абельский и Изабель Рейнольдс сообщают о том, что Россия начала военные учения на дальнем востоке страны, что вызвало протест в соседней стране, Японии, при том, что российские войска сейчас также активизировались возле границ с Восточной Европой и Украиной.

Учения на Курильских островах начались вчера с участием более 1000 военных, пяти вертолетов и около 100 единиц техники, сообщила государственная служба новостей РИА Новости со ссылкой на Александра Гордеева, регионального представителя Министерства обороны России. Япония, которая также имеет территориальные претензии на острова, утверждая, что это ее северная территория, назвала учения «абсолютно неприемлемыми», говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

В результате этого спора отношения между Россией и еще одним её торговым партнером могут ухудшиться, а все попытки премьер-министра Японии Синдзо Абэ урегулировать территориальный спор могут завершиться неудачей. Объемы торговли между двумя странами, которые после Второй мировой войны не подписали мирный договор, увеличились более чем в шесть раз за последнее десятилетие и в прошлом году составляли 37 млрд. долл., пододвинув Японию на шестое место среди партнеров России с двенадцатого в 2003 г., по данным Международного валютного фонда.

Российское правительство, которое было возмущено тем, что Япония поддержала санкции против России из-за событий в Украине, менее двух недель назад отменило переговоры между заместителями министров иностранных дел двух стран. Во время учений российские военные будут тренироваться «защищать береговую линию» и практиковать развертывание воздушно-десантных войск, сказал Гордеев, как сообщает РИА Новости.

Балтийское море, Тихий океан

После начала учений в Тихом океане Россия начала проводить учения, которые охватили разные регионы самой большой в мире страны. Россия, население которой составляет 143 млн. человек, а экономика оценивается в 2 трлн. долл., в этом десятилетии приступила к самым серьезным испытаниям своих вооруженных сил со времен холодной войны.

Два дня назад, служба новостей ИТАР-ТАСС сообщила о том, что недельные учения с участием около 3 тыс. десантников, боевых самолетов и вертолетов начались в Псковской области на западе России, которая граничит с Беларусью, а также Эстонией и Латвией, которые являются членами Европейского союза и НАТО.

США и их союзники обвинили Россию в том, что она проводит военные учения во время противостояния с Украиной, чтобы оказывать давление на своего западного соседа.

По данным украинского правительства, возле российско-украинской границы находятся 45 тыс. солдат, 160 танков и 192 боевых самолета и другая техника, в том числе Россия разместила своих военных в Крыму. Это самое масштабное наращивание российских войск с мая, когда они были отведены от границ.

Визит Абэ

Военные учения, во время которых испытывались воздушные силы и силы противовоздушной обороны, закончились 8 августа на полигоне Ашулук в Астраханской области, войска вернулись в места своей постоянной дислокации, сообщил Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России.

Абэ пытался установить более тесные связи с Россией, чтобы решить территориальные споры времен холодной войны и увеличить поставки российских энергоносителей в Японию. Он стал первым японским лидером, который в течение последнего десятилетия совершил официальный визит в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным пять раз, в том числе он ездил в Сочи на церемонию открытия Олимпийских Игр, в отличие от президента США Барака Обамы. Но теперь у Абэ возникли трудности, так как Япония вместе с другими странами «Большой семерки» поддержала решение о введении санкций против России в связи с аннексией Крыма и её внешней политикой в отношении Украины.

Россия и Япония ведут территориальные споры о четырех островах, расположенных вблизи главного северного острова Японии Хоккайдо, которые захватил Советский Союз в конце войны. После того как военные действия в Тихом океане прекратились в 1945 г., Советский Союз отказался от договора о нейтралитете, который он подписал с Японией в 1941 г. и в августе объявил войну.

В начале сентября Советский Союз взял под свой контроль острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и в течение нескольких следующих лет депортировал тысячи японцев, проживавших там, рассказали представители Министерства иностранных дел Японии.

Разногласия по поводу островов стали камнем преткновения для Японии и Советского Союза в процессе подписания бессрочного мирного договора после переговоров в 1956 г. Обе стороны подписали совместную декларацию о возобновлении дипломатических отношений и договорились продолжать переговоры об островах.