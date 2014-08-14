Вчера из Луганска через "зеленый коридор" выехали полтысячи людей

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганской областной государственной администрации, вчера 505 мирных жителей выехали из Луганска 80 автомобилями.

В общем "гуманитарным коридором", работа которого поддерживается ОГА с 29 июля, из зоны АТО смогли выехать уже почти 7 тысяч мирных жителей.

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Как сообщал УНИАН, в Луганске, по состоянию на четверг, 14 августа, сохраняется критическая ситуация - в городе нет света, воды, не работает мобильная и стационарная телефонная связь.