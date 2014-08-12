В Луганске возникла угроза вспышки инфекционных заболеваний - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Из-за многочисленных повреждений каналов водоснабжения в результате военных действий террористов в городе Луганск возникла реальная угроза вспышки инфекционных заболеваний», - заявил он.

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Также Лысенко отметил, что «в городе до сих пор нет электричества, а это не позволяет хранить продукты питания в холодильных установках. Возникает угроза вспышки пищевых токсикоинфекций (дизентерия, вирусный гепатит) и распространения возбудителей на другие регионы Украины через беженцев».

«Дополнительным фактором распространения эпидемий остается то, что длительное время не вывозятся бытовые отходы с территории города», - добавил спикер СНБО.