Счетная палата ”нарыла” много интересного в Секретариате Президента

Реорганизация Администрации и Секретариата Президента Украины, а также привлечение специалистов на государственную службу в эти учреждения осуществлялись с несоблюдением требований Кодекса законов о труде Украины и законодательства о государственной службе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты со ссылкой на аудит эффективности использования средств государственного бюджета Государственным управлением делами в 2005 году.

Как сообщает Счетная палата, по результатам аудита установлено, что выявленные нарушения привели к бюджетным правонарушениям при использовании средств на оплату труда.

В частности, установлено, что на протяжении 2005 года и І квартала 2006 года одновременно существовало три организации: Администрация и два Секретариата Президента Украины, которые имели один идентификационный код. Дополнительные расходы, связанные с выплатой разного рода пособий и компенсаций, которые проводились при увольнении их работников в связи с ликвидацией органа, составили 1,6 млн. грн.

В нарушение требований Кодекса законов о труде отдельные работники Администрации, которые были предупреждены о сокращении, которое началось с февраля 2005 года, продолжали работать в несуществующем государственном органе до марта 2006 года, что также привело к дополнительным расходам на оплату труда в сумме 957 тыс. грн.

Премирование работников Секретариата, Национального центра по вопросам евроатлантической интеграции и ГУД осуществлялось на протяжении І полугодия 2005 года обезличено (без утвержденных руководством списков), а надбавка, установленная распоряжениями Кабинета Министров Украины, выплачивалась до вступления их в силу. Это обусловило нарушение при использовании средств на оплату труда в сумме почти 2 млн. грн.

Аудиторами установлено, что при подборе и расстановке кадров как Секретариат Президента Украины, так и ГУД не всегда придерживались требований законодательства о государственной службе относительно наличия высшего образования соответствующего профессионального направления по образовательно-квалификационному уровню. Конкурсы на замещение вакантных должностей не проводились, имели место неединичные случаи зачисления на должности в Секретариат лиц без соответствующего уровня образования или с высшим образованием по специальностям, которые не имеют отношения к установленным направлениям деятельности.

Например, в 2005 году из 36 человек, которые занимали должности в Секретариате Президента Украины от специалиста І категории до завсектором (присвоено от 7 до 5 рангов государственных служащих), полное общее среднее образование имели 13 человек; профессионально-техническую - 11; неполное высшее - 12 человек.

Об этих и других недостатках поставлено в известность Президента Украины, сообщает пресс-служба Счетной палаты.