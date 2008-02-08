Люди Мороза поедут в Северодонецк

Лидер Социалистической партии Украины считает уместным участие депутатов-социалистов местных советов в Съезде депутатов всех уровней, который пройдет в Северодонецке 23 февраля 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Работу Соцпартии в этом съезде считаю правильным шагом, поскольку ключевыми вопросами обсуждения там будут темы социальной политики, социальной защиты, влияние на их решения органов власти в современных условиях. На съезде также будет проведен анализ действий нынешнего правительства», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, «вопросы численности делегации социалистов и формата участия СПУ в съезде в Северодонецке будут рассмотрены и утверждены на ближайшем заседании Секретариата партии».

Как сообщал УНИАН, на 23 февраля 2008 года запланировано проведение в Ледовом дворце спорта Северодонецка ІІ съезда депутатов всех уровней.

Первый съезд депутатов и государственных служащих разных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины в городе Северодонецке Луганской области состоялся 28 ноября 2004 года. На том собрании в выступлениях руководителей государственных администраций, председателей областных советов Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других областей, народных депутатов Украины звучали призывы к нарушению суверенитета, территориальной целостности Украины, ее расколу и образованию отдельных территориальных объединений.