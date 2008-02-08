Яценюк заставит Раду сделать работу дважды?

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК будет предлагать Согласительному совету внести на рассмотрение Верховной Рады Украины VІ созыва законопроекты, принятые ВР V созыва в период со 2 апреля по 3 июня 2007 года.

Как сообщает информационное управление ВР, об этом он сказал сегодня на рабочем совещании с председателями комитетов парламента.

Законопроекты могут быть внесены по процедуре второго, а затем последующих чтений.

Также в ходе совещания обсуждался вопрос законодательной деятельности парламентских комитетов, а также очерчены пути ее совершенствования. В частности, отмечалась необходимость улучшения правового, организационного, материально-технического обеспечения комитетов с целью повышения эффективности их работы.

Председатели комитетов в своих выступлениях, информируя о ходе законопроектной деятельности, высказали предложения, направленные на улучшение выполнения комитетами их полномочий. Отдельно речь шла об участии народных депутатов в заседаниях правительства и в работе коллегий министерств и ведомств.

По итогам обсуждения А.ЯЦЕНЮК дал ряд поручений руководству аппарата Верховной Рады Украины.

На совещании присутствовали представители аппарата Верховной Рады Украины, руководители структурных подразделений аппарата, заведующие секретариатами комитетов Верховной Рады.