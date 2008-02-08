Из двух невозможных Мороз выбрал полезное

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не намерен участвовать в ближайших президентских выборах.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ. По его словам, главная задача для него сейчас - это реформирование системы власти. "Реформирование системы власти для меня важнее, чем президентские выборы", - отметил А.МОРОЗ.

Как сообщалось, в конце января 2008 года А.МОРОЗ заявлял о намерении участвовать в президентских выборах 2010 года.

В частности, по его словам, "СПУ будет субъектом избирательной кампании, а симпатиками ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО вряд ли мы будем».