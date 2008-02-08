Из двух невозможных Мороз выбрал полезное
16:11, 08 февраля 2008Политика
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Лидер СПУ в Донецке делился планами
Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не намерен участвовать в ближайших президентских выборах.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ. По его словам, главная задача для него сейчас - это реформирование системы власти. "Реформирование системы власти для меня важнее, чем президентские выборы", - отметил А.МОРОЗ.
Как сообщалось, в конце января 2008 года А.МОРОЗ заявлял о намерении участвовать в президентских выборах 2010 года.
В частности, по его словам, "СПУ будет субъектом избирательной кампании, а симпатиками ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО вряд ли мы будем».
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