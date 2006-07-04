Пискун может вернуться в кресло Генпрокурора в течение ближайшего часа

Высший административный суд Украины около 13 часов должен вынести решение по делу о восстановлении Святослава ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время очередного судебного заседания представители С.ПИСКУНА в суде заявили ходатайство о перенесении судебного заседания. Впрочем, в нем они не мотивировали причин для перенесения, в связи с чем коллегия судей ВАСУ отклонила ходатайство.

Кроме того, во время судебного заседания представители экс-генпрокурора, обращаясь к судьям, попросили отменить решение Апелляционного суда Киева и оставить в силе постановление Шевченковского районного суда Киева.

В свою очередь, представитель интересов в суде Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, министр юстиции Украины Сергей ГОЛОВАТЫЙ, напротив, просил суд, чтобы тот признал решения и Апелляционного суда Киева и Шевченковского райсуда не соответствующими действующему законодательству.

С.ГОЛОВАТЫЙ, в очередной раз аргументируя свое ходатайство, отметил, что увольнение Президентом генерального прокурора не может рассматриваться в административных судах Украины, поскольку принадлежит к компетенции Конституционного Суда.

В то же время, как отметил в своем выступлении С.ГОЛОВАТЫЙ, Апелляционный суд столицы мог пересмотреть это дело при наличии новых доказательств, и таким образом изменил бы решение Шевченковского суда, но этого сделано не было. «Он (Апелляционный суд) фактически самоустранился от той функции, которая возложена на суд апелляционной инстанции», - сказал С.ГОЛОВАТЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 14 октября 2005 года Президент В.ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора, а 3 ноября при согласии Верховной Рады назначил на эту должность Александра МЕДВЕДЬКО.

18 ноября Шевченковский райсуд Киева признал незаконным освобождение С.ПИСКУНА от должности генпрокурора и вынес постановление о восстановлении его в должности.

6 декабря Апелляционный суд Киева приостановил выполнение постановления Шевченковского суда до рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Суд принял такое решение по ходатайству министра юстиции С.ГОЛОВАТОГО, который представлял интересы Президента во время рассмотрения дела в Шевченковском райсуде.

23 февраля 2006 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу Министерства юстиции и Секретариата Президента Украины на постановление Шевченковского райсуда от 18 ноября 2005 года. Апелляционный суд отменил решение Шевченковского райсуда и направил дело на повторное рассмотрение в этот суд.