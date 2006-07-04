Ющенко на встрече с лидерами коалиции и оппозиции выдвинул свое требование

В Секретариате Президента проходит встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО с лидерами парламентских фракций.

Как сообщает пресс-служба Президента, во встрече принимают участие лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ, лидер фракции Социалистической партии Александр МОРОЗ, лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, лидер фракции Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО.

На встрече также присутствуют глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК и его первый заместитель Иван ВАСЮНИК.

Обращаясь к представителям парламентских фракций, В.ЮЩЕНКО отметил, что требует от них конструктивного диалога и достижения понимания, которое снимет напряжение в парламенте и сделает Верховную Раду дееспособной.

«В рамках пяти политических сил мы это понимание должны найти. Это долг, а не прихоть», – отметил Президент. «Я убежден, сегодня мы находимся близко к тому, чтобы снять все накопившиеся проблемы», – сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам главы государства, сегодня, когда парламентские партии достаточно четко заявили о своих политических позициях, основным препятствием для понимания остается неудовлетворительная атмосфера между народными депутатами – участниками переговоров. «Мы должны от нее отказаться, потому что это не переговорная атмосфера. Никто ни с кем не должен общаться через требования, одностороннюю постановку вопросов. Я хочу сформировать здесь такую атмосферу, которая обязала бы нас уйти с этого стола с конструктивным выбором», – сказал Президент.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, ситуация в парламенте является сейчас первоочередной проблемой в государстве, поскольку другие сферы – экономическая, гуманитарная и социальная – в удовлетворительном состоянии. «Сегодня есть одна проблема – парламентская политика», – сказал глава государства, отметив, что у него есть «воля и желание видеть функциональный парламент».