Под Красным Лучом продолжаются бои - СМИ

Как сообщают жители Красного Луча, в районе шахты "Новопавловская" и поселка Октябрьский слышна стрельба. Также слышны взрывы и в поселке Миусинск, передает Информатор.

Кроме этого, периодически с 2-го микрорайона слышны перестрелки из автоматического стрелкового оружия, такая же ситуация в районе сто шестидесятой шахты, а также поселков Собачевка, Мирного.

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"На Мирном разрушено несколько домов. Есть жертвы среди мирного населения. По Красному Лучу снаряды не попадали", - пишет издание.