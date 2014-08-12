Порошенко обсудил с Лукашенко снятие барьеров в торговле

22:20, 12 августа 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Порошенко Петро / Фото УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как указано в сообщении, собеседники обсудили совместные усилия для налаживания международного диалога для решения гуманитарных вопросов.

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Президенты также обсудили широкий спектр двусторонних отношений, в частности, снятие искусственных барьеров в торговле между Беларусью и Украиной, подчеркнуто в сообщении.

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