Порошенко обсудил с Лукашенко снятие барьеров в торговле

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как указано в сообщении, собеседники обсудили совместные усилия для налаживания международного диалога для решения гуманитарных вопросов.

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Президенты также обсудили широкий спектр двусторонних отношений, в частности, снятие искусственных барьеров в торговле между Беларусью и Украиной, подчеркнуто в сообщении.