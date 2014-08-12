Лавров: "гуманитарку" не будут перегружать на границе - BBC

Во вторник министр заявил журналистам, что представители Красного Креста встретят автоколонну на границе - в том пункте, который был согласован с киевской властью, осмотрят его и вместе с колонной проедут в пункт назначения, прежде всего в Луганскую область, сообщает BBC Украина.

Однако в Киеве ранее заявляли, что не рассматривают такой возможности.

Господин Лавров также заявил, что МИД России получил ноту от Украины, где выражалась готовность принять гуманитарный груз.

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По его словам, схема доставки этого груза была согласована в понедельник вечером с руководством Украины и представителями других международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ.

Лавров заявил, что Россия учла пожелания украинской стороны - в частности, относительно маршрута и того, чтобы конвой сопровождали представители Красного креста и украинской власти.