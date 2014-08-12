Kurier: Москве предстоит принять трудное решение

В статье «Москве предстоит принять трудное решение», опубликованной на сайте Kurier.at, Штефан Шохер пишет, что не только их (военный) конец уже близок - в рядах пророссийских сепаратистов в Восточной Украине, учитывая нынешнее затруднительное положение, возникает вопрос: Насколько просепаратистская на самом деле Россия? Хотя поставки оружия, как и прежде, просачиваются бойцам на востоке Украины. Но то, в чем они сейчас нуждаются – то, чего требуют – это не капля, а целый поток оружия. Или лучше: сразу вторжение.

В военном отношении война между правительством в Киеве и русофильными новороссами на востоке страны с точки зрения России подошла к точке, где нужно решить: сдаться и принять поражение или начинать открытую войну. Поражение, по мнению Кремля, опасно для жизни.

Так как вместе с этим развалится гигантский карточный домик российской пропаганды. В течение многих месяцев российской общественности внушали, кто хороший и плохой в этом конфликте, и что нужно защитить себя от «Блэкуотера, ЦРУ и Ко», которые в заговоре против России. Москва присоединила себе Крым, без существенного международного протеста, на востоке Украины воют крупные российские милиционеры. Все это с открытой поддержкой через сети России. От 20 000 до 40 000 солдат были стянуты к украинской границе. Если этот проект провалится, и так многократно ругаемые враги ( ЕС, НАТО, США, ЦРУ, «Киевская хунта») одержат победу, это может привести Путина к необходимости объяснений – и его имидж комбинатора и победителя потерпит неудачу.

Но ему недостаточно. С идеей Новороссии сформировался конструкт, который совершенно не новый, но о нем мечтают люди, которые представляют растущую власть в России: традиционалисты и националисты, которые и до этого были уже частично организованными в военном отношении, а теперь у них есть реальный боевой опыт. Российская полиция и до этого реагировала непривычно сдержанно и почти испуганно, когда эти группы прошлым летом в Москве яростно выступали против кавказцев.

Рейтинг Путина

Присоединение Крыма приветствовали в этих кругах очень громко – а с ним и Путина. Сегодня это те люди, которые выступают за открытое вторжение России – и все больше критикуют Путина за его промедление. В то же время, это именно военный авантюристы повышают рейтинг Путина: сейчас рейтинг одобрения 87 процентов, практически на одном уровне с рекордным рейтингом во время грузинского кризиса 2008 года.

Но война, в случае с Украиной, будет иметь очень серьезные экономические последствия – и в российской истории существует континуум: оппозиционные движения достигали критической массы тогда, когда становилось трудно в экономическом плане.