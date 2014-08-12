Силы АТО освободили от террористов 4 населенных пункта

Об этом сообщил пресс-центр АТО. "На освобожденной территории была обезврежена группа спецназа вооруженных сил РФ и около 30 террористов", - сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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Кроме этого, по его словам, подразделения вооруженных сил освободили город Угледар. "Там на центральном здании поднят государственный флаг Украины", - отметил он.

"В результате успешно проведенной операции в районе Горловки украинские вооруженные силы закрепились на позициях, отрезав террористов от основных сил террористической организации “ДНР”. Силы АТО готовятся к наступательным действиям в районах Донецка, Луганска, Горловки, Первомайска, а также Иловайска. Одновременно авиация и артиллерия вооруженных сил нейтрализовала группы террористов, которые выдвигались для усиления обороны боевиков в районе Шахтерска, Тореза и Снежного. Между Горловкой и Ясиноватой уничтожен автомобиль с тремя террористами, которые перевозили большое количество оружия и взрывчатки", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в пресс-центре АТО сообщили, что в связи с наступлением украинских военных, на востоке страны обострились конфликты между различными бандами террористов из-за недостатка оружия, боеприпасов, провианта и средств связи. "Так, в Донецкой области боевики террористического "Оплота" под руководством главаря Тора обстреляли автоколонну группировки "Народно-освободительное движение" главаря Грека", - уточняется в сообщении.