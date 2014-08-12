Семенченко: под Иловайском работают российские диверсанты

Об этом на своей странице в соцсети сообщил командир батальона Семен Семенченко.

Читайте такжеРазведчики попали в засаду возле Иловайска, данные по потерям уточняются - Тымчук

"По почерку и тактике- военный спецназ. Чуть позже идентифицировали как отдельную роту спецназа ГРУ ГШ России Номер пока уточняем. Это новый фактор и теперь будем его учитывать", - отметил Семен Семенченко.

По информации комбата, в Иловайске находилось примерно 600 террористов, военнослужащих сил АТО - 350. "При входе в город группа офицеров и гвардейцев в составе 15 человек отправилась назад по дороге по направлению к исходным позициям. В районе моста ими были замечены провода. При визуальном осмотре выявлено минирование моста. Там же оказались и авторы. Группа попала под снайперский огонь (причем расстояние и калибр пуль указывает на винтовки стоимостью от $30 тыс. и выше). Затем добавили из крупнокалиберных пулеметов. В итоге диверсанты были отброшены. Мы потеряли наших товарищей- позывной Монгол (подполковник, мой заместитель) , Немо (полковник Нацгвардии) и Коммунист (стрелок) . Диверсанты потеряли 4 человека", - говорится в сообщении.

"В итоге мы оказались в городе с диверсионными группами в тылу и, к сожалению, прекратилось движение смежников. "Шахтерск" вышел из боя через 2 часа после начала, "Азов" нарвался на укрепрайон на подходе к городу и, не имея бронетехники, понеся потери, также отошел. В этих условиях, не имея возможности брать город силами одной роты, "Донбасс" вернулся на исходные позиции", - сообщил Семен Семенченко.