В НУ-НС подозревают, что Тимошенко ведет к власти ”гвардию Медведчука”

Фракция блока «Наша Украина - Народная самооборона» разделяет позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно ситуации с незаконным отстранением Валентины СЕМЕНЮК от должности председателя Фонда госимущества Украины и отменой этого решения Кабмина Президентом.

Об этом заявил член фракции, народный депутат Игорь КРИЛЬ, сообщается на сайте “Razom”.

«Представители фракции НУ-НС имели консультации с Президентом Украины по поводу данного эксцесса и получили его заверение в том, что руководство ФГИУ должно быть уволено», - сказал И.КРИЛЬ.

«Это шаги Президента не против кого-то или за кого-то, это шаги за правовой путь решения проблемы. В.СЕМЕНЮК должна быть уволена Верховной Радой, и в ходе одного из первых заседаний это должно произойти», - отметил он.

«Нарушать законодательство, даже во имя каких-то благих целей, неправильно, потому что это приведет к проблемам в государстве. С началом работы демократической коалиции и нового правительства Украина открыла новую страницу своего развития, в которой нет места игнорированию правом: каждое решение Президента Украины и правительства должно приниматься в строгом соответствии с Конституцией и законами. Ведь почти «рейдерский» захват ФГИУ правительством не делает чести ни руководству КМУ, ни демкоалиции», - убежден И.КРИЛЬ.

Относительно же назначений, которые предлагаются правительством, И.КРИЛЬ отметил, что они вызывают некоторые ассоциации. «Обвиняя Президента в потакании коррупции, правительство в лице руководства БЮТ незаконным решением на должности первого заместителя и заместителя ФГИУ назначает представителей бизнеса и людей, близких к СДПУ(о)», - сказал И.КРИЛЬ.

«Это случайность или близкие отношения и сотрудничество с одиозной когда-то структурой, которое пытаются реанимировать сейчас? Простите, но не за то люди стояли в свое время на Майдане, чтобы через несколько лет к власти снова пришла «гвардия Медведчука», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА.

Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

В свою очередь, 7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства.

В частности, остановлено действие распоряжений Кабмина «Об освобождении Виктора ПЕТРОВА от должности первого заместителя председателя ФГИУ»; «Об освобождении Анатолия ГРИНЕНКО от должности заместителя председателя ФГИУ»; «Об освобождении Александра ПОТИМКОВА от должности заместителя председателя ФГИУ»; «О проведении служебного расследования», на период которого была отстранена от должности В.СЕМЕНЮК.