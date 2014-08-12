Турчинов пообещал, что Рада рассмотрит законопроекты о люстрации в четверг

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявляет, что до четверга, 14 августа, законопроекты о люстрации пройдут согласование в профильном комитете ВР и в четверг будут вынесены на рассмотрение парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пленарном заседании ВР.

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Народный депутат Сергей Каплин (фракция “УДАР”) начал требовать приступить к рассмотрению законопроектов о люстрации уже сегодня.

На это Турчинов попросил его “не заниматься пиаром” и напомнил, что сегодня вопрос о люстрации был включен в повестку дня. По словам Турчинова, “профильные комитеты в среду должны рассмотреть законопроекты альтернативные по этому направлению, и в четверг они будут включены на рассмотрение в сессионном зале”.