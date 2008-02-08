В ПР говорят, что оставили полную казну, и восхищаются талантом Тимошенко

В ПР считают, что уже пришло время премьер-министру Юлии Тимошенко отвечать за «январский провал», который произошел вместо разрекламированного ею прорыва... Стиль Тимошенко искать виновных, когда ей не удается очередная авантюра, уже не срабатывает”, - говорится в заявлении Партии регионов, размещенном на сайте партии.

Авторы заявления вспомнили премьеру “провокации, которые осуществляли во время избирательной кампании подконтрольные БЮТ бизнесмены, искусственно повышая цены для того, чтобы вызывать недовольство граждан”. А также политический кризис (очевидно нынешний – ред.), который “негативно отражается на благосостоянии людей”. А также “неуравновешенные, невыверенные и рискованные действия” самой главы правительства.

”Мы оставили оранжевой власти полную казну, твердые договоренности о снабжении энергоносителями, хорошо подготовленную к зиме страну и стабильный задел для поступательного развития, - утверждают авторы заявления и удивляются: “Какой талант разрушителя нужно иметь, чтобы профукать все это всего за месяц пребывания при власти!”.

В то же время в ПР считают клеветническим обвинения “в наш адрес, которые звучат в настоящее время из уст Юлии Тимошенко”, в частности “о том, что в стремительном росте инфляции, в повышении цен, которые шокировали людей в этом месяце, виновато правительство Януковича”. И призывают главу правительства “приступить наконец к системному кропотливому труду, который не заменит даже лучший пиар”.