Отстранением Семенюк займется Конституционный Суд

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился с представлением в Конституционный Суд Украины по поводу конституционности распоряжений Кабинета министров относительно руководства Фонда государственного имущества Украины.

В представлении, размещенном на официальном сайте главы государства, отмечается, что по мотивам несоответствия Конституции указами Президента Украины от 6 февраля 2008 года № 106 и № 107, согласно пункту 15 части первой статьи 106 Конституции Украины приостановлено действие распоряжений Кабинета министров от 6 февраля 2008 года № 201-р, № 202-р, № 203-р, № 204-р, № 205-р, № 206-р, № 207-р, № 208-р, в соответствии с которыми освобождены от должностей руководители Фонда государственного имущества Украины, назначены первый заместитель и заместителей председателя Фонда государственного имущества, а также назначено в связи с выявлением фактов нарушения законодательства Украины должностными лицами ФГИУ служебное расследование и отстранена на период проведения этого расследования Валентина СЕМЕНЮК от выполнения полномочий председателя Фонда госимущества.

В представлении отмечается, что в соответствии со статьей 116 Кабинет министров назначает и освобождает от должностей по представлению премьер-министра Украины руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета министров. В то же время, согласно закону «О приватизации государственного имущества» и Временному положению о Фонде государственного имущества Украины, утвержденному постановлением Верховной Рады Украины от 7 июля 1992 года № 2558-ХІІ, Фонд госимущества определен государственным органом, который осуществляет государственную политику в сфере приватизации государственного имущества. В соответствии с пунктом 12 статьи 85 Конституции, к полномочиям Верховной Рады Украины относится назначение по представлению премьер-министра, в частности, председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, председателя Фонда государственного имущества, освобождение указанных лиц с должностей (Решение Конституционного Суда от 11 декабря 2007 года № 12-рп/2007).

Как отметил Конституционный Суд в своем Решении от 1 июля 1998 года № 9-рп по делу о приватизации государственного имущества, такому государственному органу, как Фонд государственного имущества, предоставлен специальный статус из-за определенных Конституцией Украины особенностей назначения его председателя.

В.ЮЩЕНКО считает, что, издав распоряжение относительно руководства ФГИУ, правительство “вышло за пределы полномочий, определенных Конституцией Украины, чем нарушило вышеупомянутые нормы Конституции Украины, а также требования положений части второй статьи 6, части второй статьи 19 и части третьей статьи 113 Основного Закона государства, которые обязывают Кабинет министров руководствоваться в своей деятельности Конституцией и законами Украины, а также действовать в пределах полномочий, на основании и способом, которые ими предусмотрены”.

Президент просит КС рассмотреть вопрос относительно конституционности распоряжений Кабинета министров от 6 февраля 2008 года № 201-р «Об освобождении ПЕТРОВА В. Г. от должности первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины», № 202-р «Об освобождении ЛЕДОМСКОЙ С. Ю. от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины», № 203-р «Об освобождении ГРИНЕНКО А. С. от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины», № 204-р «Об освобождении ПОТИМКОВА А. Ю. от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины», № 205-р «О назначении ПОРТНОВА А. В. первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины», № 206-р «О назначении ПЕТРАШКО С. Я. заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины», № 207-р «О назначении ФЕСЕНКО В. И. заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины» и № 208-р «О проведении служебного расследования».

Участвовать в конституционном производстве по этому представлению уполномочена заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в КС Марина СТАВНИЙЧУК.