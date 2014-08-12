В Алчевске террористы не выпускают из зоны боевых действий 22 ребенка
07:13, 12 августа 2014Политика
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С 5 августа члены так называемой "ЛНР" не выпускают из Алчевского противотуберкулезного санатория №1, находящегося в зоне боевых действий, 22 ребенка.
22 ребенка находятся в зоне боевых действий / УНИАН
Об этом пишет "Информатор".
В частности, 8 августа, террористы задержали врача детского санатория за "попытку незаконного вывоза детей с территории "ЛНР". На данный момент врач все еще находится под следствием "ЛНР".
Дети по-прежнему находятся в зоне боевых действий. Как уточняется, аппарат Уполномоченного Верховной Рады уже несколько дней ведет переговоры с целью добиться вывоза детей на безопасную территорию.
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