В Алчевске террористы не выпускают из зоны боевых действий 22 ребенка

Об этом пишет "Информатор".

В частности, 8 августа, террористы задержали врача детского санатория за "попытку незаконного вывоза детей с территории "ЛНР". На данный момент врач все еще находится под следствием "ЛНР".

Дети по-прежнему находятся в зоне боевых действий. Как уточняется, аппарат Уполномоченного Верховной Рады уже несколько дней ведет переговоры с целью добиться вывоза детей на безопасную территорию.

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