На Луганщине уничтожили боевиков, пытавшихся вырваться из окружения

23:20, 11 августа 2014
Политика
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Террористы на Луганщине пытаются вырваться из кольца, которое, словно удавка, все плотнее зажимается вокруг них.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

При попытке пересечь блокпост на перекрестке дорог Орлово-Иванов бойцы сил АТО остановили подозрительный автомобиль, из  которого в них полетела граната.

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Но, несмотря на сопротивление, преступники были уничтожены.

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