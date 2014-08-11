На Луганщине уничтожили боевиков, пытавшихся вырваться из окружения
23:20, 11 августа 2014Политика
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Террористы на Луганщине пытаются вырваться из кольца, которое, словно удавка, все плотнее зажимается вокруг них.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.
При попытке пересечь блокпост на перекрестке дорог Орлово-Иванов бойцы сил АТО остановили подозрительный автомобиль, из которого в них полетела граната.
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Но, несмотря на сопротивление, преступники были уничтожены.
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