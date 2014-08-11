На Луганщине уничтожили боевиков, пытавшихся вырваться из окружения

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

При попытке пересечь блокпост на перекрестке дорог Орлово-Иванов бойцы сил АТО остановили подозрительный автомобиль, из которого в них полетела граната.

Читайте такжеСилы АТО сужают кольцо вокруг Донецка

Но, несмотря на сопротивление, преступники были уничтожены.