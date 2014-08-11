В СБУ уточнили из чего обстреляли завод "Авиакон"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Сумской области. В Управлении СБУ также сообщили, что неизвестные подорвали взрывное устройство на дороге соединением "музей авиации - Аэродром". В результате обстрела повреждены 2 музейных экспоната – макеты вертолетов Ми-6 и Ми-8 и электрощитовая завода, а в результате взрыва – железобетонная плита дорожного покрытия.

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Согласно сообщению, по факту стрельбы начато досудебное следствие с предварительной квалификацией преступления как "совершение террористического акта" и "незаконное обращение с оружием". "В настоящее время в рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз. По предварительным данным, огнеметы "Шмель" не состоят на вооружении украинской армии", – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 августа, около 4.45, Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" обстреляли из гранатомета. 3 выстрела попали в заводской музей, где был поврежден макет вертолета. Еще одним выстрелом попали в крышу распределительной станции. Пострадавших нет, разрушения незначительные, предприятие функционирует в штатном режиме.