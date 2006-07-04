Ульянченко распорядилась взломать замки в двери кабинета Жовтяка

Вера УЛЬЯНЧЕНКО, назначенная Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО председателем Киевской областной государственной администрации, сегодня прибыла в помещение облгосадминистрации с тем, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей.

Об этом УНИАН сообщили в облгосадминистрации.

В приемной руководителя обладминистрации на вопрос, приступила ли В.УЛЬЯНЧЕНКО к работе, сообщили: “Приступает”. На вопрос, может ли В.УЛЬЯНЧЕНКО дать интервью, мы получили ответ: ”Завтра”. На этом разговор с нами был прерван.

Как сообщают работники обладминистрации, В.УЛЬЯНЧЕНКО появилась в помещении администрации сегодня утром в сопровождении нескольких мужчин атлетического телосложения. Пока она не смогла пройти в кабинет руководителя ОГА, поскольку тот закрыт. В.УЛЬЯНЧЕНКО распорядилась вызвать слесарей и взломать замки в двери кабинета.