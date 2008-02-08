Гриценко не поедет в Северодонецк из-за Ющенко

В ближайшее время планируется поездка в Крым Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Симферополе сообщил председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО.

«В ближайшее время планируется поездка Президента Украины в Крым, где при широкой общественности будут обсуждаться проблемы, которые есть в Крыму», - сказал крымский спикер.

А.ГРИЦЕНКО, отвечая на вопрос, поедет ли он на съезд депутатов всех уровней в Северодонецк, заявил, что, вероятно, нет, поскольку визит главы государства на полуостров планируется на 22 февраля. «22 приезжает Президент Украины, 22 он будет здесь в Крыму, поэтому, очевидно, не получиться поехать в Северодонецк», - отметил крымский спикер.