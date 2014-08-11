Баррозу сегодня позвонит Порошенко и Путину

12:52, 11 августа 2014
Политика
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Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу намерен сегодня позвонить президентам Украины и РФ Петру Порошенко и Владимиру Путину в связи с ситуацией в Украине.

REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил представитель Еврокомиссии.

«Сегодня состоится телефонный разговор президента Еврокомиссии Баррозу с президентами Порошенко и Путиным», - сказал он.Читайте такжеПутину пророчат проблемы с рейтингом и полупустые магазины

По словам представителя ЕК, сегодня «мы находимся в чрезвычайно важном моменте, когда международное сообщество вместе с Украиной сделает все, чтобы Россия приложила усилия для деэскалации, или ситуация ухудшится».

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