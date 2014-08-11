Баррозу сегодня позвонит Порошенко и Путину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил представитель Еврокомиссии.

«Сегодня состоится телефонный разговор президента Еврокомиссии Баррозу с президентами Порошенко и Путиным», - сказал он.Читайте такжеПутину пророчат проблемы с рейтингом и полупустые магазины

По словам представителя ЕК, сегодня «мы находимся в чрезвычайно важном моменте, когда международное сообщество вместе с Украиной сделает все, чтобы Россия приложила усилия для деэскалации, или ситуация ухудшится».