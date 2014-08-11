Баррозу сегодня позвонит Порошенко и Путину
12:52, 11 августа 2014Политика
2 0
Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу намерен сегодня позвонить президентам Украины и РФ Петру Порошенко и Владимиру Путину в связи с ситуацией в Украине.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил представитель Еврокомиссии.
«Сегодня состоится телефонный разговор президента Еврокомиссии Баррозу с президентами Порошенко и Путиным», - сказал он.Читайте такжеПутину пророчат проблемы с рейтингом и полупустые магазины
По словам представителя ЕК, сегодня «мы находимся в чрезвычайно важном моменте, когда международное сообщество вместе с Украиной сделает все, чтобы Россия приложила усилия для деэскалации, или ситуация ухудшится».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter